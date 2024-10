PSG : Frappé par un terrible drame, Luis Enrique prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques années avant sa signature au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a été frappé par un drame avec le décès de sa fille, âgée de 9 ans et atteinte d’un cancer des os très agressif. Dans le documentaire qui lui est consacré, l’Espagnol a tenu des propos inspirants sur le deuil qu'a traversé sa famille.

Le 29 août 2019, Luis Enrique annonçait le décès de sa fille. « Notre fille Xana est morte cet après-midi à l'âge de 9 ans, après avoir lutté intensément durant cinq mois contre un ostéosarcome », avait fait savoir l’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui avait quitté son poste à la tête de la Roja quelques mois plus tôt pour un « motif familial de force majeure ».

« Si je me considère chanceux ou malheureux ? Je me considère chanceux, très chanceux »

De retour sur le banc de l’Espagne en novembre 2019, Luis Enrique est aujourd’hui à la tête du PSG. Durant sa première saison dans la capitale, les caméras de Movistar l’ont accompagné pour une minisérie documentaire en trois épisodes. La dernière partie est intitulée ‘Xana’, du nom de sa fille. Interrogé sur le drame qu’il a vécu, Luis Enrique se dit « chanceux » en livrant un message fort.

« Chaque jour, nous parlons d'elle, nous rions et nous nous souvenons »

« Ma fille Xana est venue vivre avec nous pendant neuf merveilleuses années. Et nous avons mille souvenirs d'elle. Des vidéos, des choses... incroyables, explique Luis Enrique. Mon père ne pouvait pas avoir de photos de Xana, jusqu'à ce que je rentre un jour à la maison et que je dise, ‘Pourquoi n'y a-t-il pas de photos de Xana, maman ?' Elle m'a répondu : ‘Je ne peux pas, je ne peux pas’. ‘Maman, tu dois mettre Xana dessus. Xana est vivante’, ai-je répondu. Sur le plan physique, elle ne l'est pas, mais sur le plan spirituel, elle l'est. Chaque jour, nous parlons d'elle, nous rions et nous nous souvenons ».