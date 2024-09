PSG : Entre Mbappé et Messi, ce n’est pas terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé et Lionel Messi sont séparés par l'océan Atlantique depuis l'été dernier. Mais malgré la distance, les deux hommes continuent de communiquer. Les anciens partenaires du PSG se félicitent régulièrement et conserve une bonne entente, en dépit des nombreuses rumeurs qui ont entouré leur relation après le Mondial 2022.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont beau ne plus porter le maillot du PSG, ils demeurent toujours aussi proches. C’est en tout cas ce que révèle le média espagnol Relevo. Les deux hommes ne perdent pas une occasion de se féliciter par téléphone lorsque l’occasion se présente. En privé, Mbappé n’avait jamais caché son admiration pour Messi durant son passage au PSG. Et la défaite lors du Mondial 2022 et les polémiques qui ont suivi cette finale n’ont pas altéré leur bonne relation.

Mbappé et Messi toujours aussi proches

D’ailleurs, le média espagnol nous apprend que Mbappé avait reporté son transfert au Real Madrid en 2021 afin de pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi. Son départ deux ans plus tard avait laissé le Français orphelin dans le secteur offensif.

« Jouer avec Messi, ça a été spécial »

« Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours ! Pour un attaquant comme moi, qui aime dévorer les espaces, avec lui tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. C’était un luxe que quasiment seul lui peut te donner. Au-delà de ça, jouer avec Messi, ça a été spécial. » avait confié Mbappé avant son départ au Real Madrid.