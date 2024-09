Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé !

Jean de Teyssière

Un an après son arrivée au PSG, Bradley Barcola est-il prêt à franchir un nouveau cap ? Le jeune attaquant français, qui a déjà montré de belles promesses lors de sa première saison, pourrait bien devenir l'une des sensations de cette nouvelle année. Pour l’ancien joueur du LOSC, Rio Mavuba, Bradley Barcola pourrait même être le successeur naturel de Kylian Mbappé au PSG.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un vide immense au PSG. Bradley Barcola, arrivé il y a un an de l'Olympique Lyonnais contre la somme de 50M€, pourrait être prêt à relever le défi. Ses performances en ce début de saison et son Euro prometteur plaisent à Luis Enrique.

Barcola, l'héritier de Mbappé ?

Rio Mavuba, l'ancien international français et joueur du LOSC, n'a pas tari d'éloges sur le jeune attaquant parisien, dans l’émission Téléfoot sur TF1 : « Je pense que Barcola a la capacité de le faire. On l'a vu à l'Euro, il a pris ses responsabilités, notamment en tirant son tir au but, à cet âge-là, c'est impressionnant », a déclaré l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Une maturité qui rappelle celle de Mbappé à ses débuts.

Un joueur libéré ?

Mais c'est surtout depuis le départ de Mbappé que Barcola semble avoir trouvé sa place. « Là, en début de saison, on le sent complètement libéré. C'est là aussi qu'on voit les grands joueurs, il s'adapte et lui, du fait qu'il n'y ait plus Mbappé, on le sent plus libéré à gauche, pour jouer les un-contre-un et s'il continue comme ça, ça va devenir très très fort. » Des propos qui laissent entrevoir un avenir radieux pour Barcola au PSG, où il pourrait bien devenir la nouvelle star de l'attaque parisienne et pourquoi pas de l'équipe de France de Didier Deschamps.