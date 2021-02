Foot - OM

OM - Polémique : Adil Rami fracasse la direction après les débordements !

Publié le 1 février 2021 à 0h45 par La rédaction

Désormais ancien joueur de l'OM, Adil Rami a réagi aux violences commises par les supporters marseillais ce samedi, s'adressant frontalement aux dirigeants du club.

Ce samedi, des centaines de supporters de l'Olympique de Marseille se sont réunis devant La Commanderie avant de s'y introduire et de finir par totalement saccager le centre d'entraînement du club phocéen, détruisant plusieurs biens matériels et blessant des joueurs et des employés. Leurs motivations ? Exiger la démission du président de l'OM qu'est Jacques-Henri Eyraud, mais aussi faire passer un message à certains joueurs, à l'instar de Dimitri Payet, qu'ils estiment ne pas être à la hauteur pour porter le maillot marseillais. De quoi engendrer de multiples réactions, dont celle d'Adil Rami qui a réagi sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur de l'OM, qui évolue désormais au Portugal, du côté de Boavista, accuse la direction phocéenne de ne pas réagir et ce, de manière volontaire.

« La direction fait un travail laborieux, a l’habitude de laisser ses joueurs couler »