OM - Polémique : Eyraud ne compte pas en rester là après les débordements !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h45 par La rédaction

Alors que son centre d'entrainement a été violemment pris d'assaut par des supporters ce samedi, l'OM a décidé d'agir pour punir les coupables de ces débordements, comme l'a expliqué Jacques-Henri Eyraud.

Alors que les mauvais résultats s'enchaînent et que l'ambiance se dégrade au sein du club, l'Olympique de Marseille n'a pu que constater la vague de violences qui a déferlée à son encontre. Ce samedi, des centaines de supporters se sont rassemblés et ont commis de nombreuses violences à La Commanderie, blessant notamment un joueur, saccageant les lieux et commettant de très lourds dégâts. Des agissements qui ne cessent de faire réagir et qui, selon Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, ne resteront pas impunis. Ce dernier s'est en effet engagé à ce que ces personnes qui ont causés d'énormes dégradations, aussi bien sur le plan matériel qu'humain, mais aussi au niveau de l'image renvoyée par le club, soient retrouvées, jugées et possiblement punies pour leurs actes.

« Évidemment, on ne va pas laisser passer ce qu’il s’est passé hier »