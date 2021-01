Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des joueurs prêts à claquer la porte après les débordements ? Eyraud répond !

Publié le 31 janvier 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que le centre d'entraînement de l'OM a été saccagé par certains supporters marseillais ce samedi, Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la possibilité que des joueurs décident maintenant de claquer la porte de l'écurie phocéenne.

Ce samedi, à Marseille, de violents incidents ont éclaté. Avec les mauvais résultats de l’OM et l’ambiance désastreuse qui règne au sein du vestiaire, les supporters ont tenu à manifester leur mécontentement. Après s’être rassemblés à la Commanderie, ils ont envahi le centre d’entraînement du club phocéen. Si les cibles étaient Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt, Dimitri Payet et Florian Thauvin, d’autres joueurs ont subi la foudre des supporters, dont Alvaro Gonzalez. Logiquement, ces scènes ont suscité l'indignation au sein de l'OM, tandis que certains craignent que des joueurs puissent maintenant vouloir claquer la porte face à un tel déferlement de violence. Seulement voilà, Jacques-Henri Eyraud a tenu à se montrer rassurant à ce sujet.

« Je crois qu’ils ont envie de montrer un autre visage. Ils ont envie de montrer que c’est un effectif de qualité »