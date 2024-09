OM : Le plan machiavélique de Benatia révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia a laissé exploser sa colère après l'expulsion de Leonardo Balerdi lors de l'Olympico dimanche soir. L'ancien international marocain avait ciblé l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, mis en cause par l'ensemble du board marseillais. Le journaliste Timothée Maymon a apporté quelques informations sur ce dossier.

Une victoire inespérée. A dix contre onze, l’OM est parvenu à vaincre l’OL (2-3) dans les ultimes instants de la rencontre. Pourtant, après le coup de sifflet final, Mehdi Benatia avait le masque. Le conseiller sportif de Pablo Longoria n’avait pas encore digéré l’expulsion de Leonardo Balerdi au bout de cinq minutes de jeu. « Prenez pas les gens pour des cons » avait-il lâché à l’arbitre Benoît Bastien durant la mi-temps.

OM : Longoria a dit non pour ce transfert https://t.co/SD3itCGggG pic.twitter.com/Mo3C3QZlPH — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

« Je ne suis pas surpris »

Après le coup de sifflet final, le responsable de l’OM est revenu sur son coup de gueule. « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde » avait confié Benatia.

Une stratégie de communication évoquée

Journaliste pour La Chaîne L’Equipe, Timothée Maymon a voulu en savoir plus sur le pétage de plomb de Benatia. Et voici ce qu’il a déclaré. « J’ai passé quelques coups de fils au bord de l’OM et non c’est une stratégie de communication, c’est un choix. Il résulte de plusieurs choses, de saisons dernières où l’OM estime avoir été lésés, qui résultent et on pourrait être d’accord, sur le début de saison il y a eu quelques décisions défavorables on peut penser au match de Brest. Un sentiment d’injustice et la volonté de se faire respecter, de faire respecter l’institution Olympique de Marseille. On se souvient du communiqué listant les erreurs d’arbitrage faites à l’OM, on en est toujours là. Il y a toujours une sensation d’être un petit peu lésé. » a-t-il confié. L’OM semble vouloir défendre son honneur.