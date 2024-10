OM : De Zerbi déclare sa flamme à un attaquant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Henrique revient de loin. Au début de l'année, l'attaquant revenait d'un prêt non concluant à Botafogo et son avenir semblait s'écrire loin de Marseille. Mais depuis, le joueur est revenu au premier plan grâce à la confiance de Jean-Louis Gasset, puis de Roberto de Zerbi, qui a salué son attitude exemplaire.

Avec Mason Greenwood, il est l’une des grandes satisfactions de Roberto de Zerbi. Depuis le lancement de la saison de Ligue 1, Luis Henrique a délivré trois passes décisives et inscrit trois buts sous le maillot de l’OM. L’attaquant brésilien prend sa revanche, après plusieurs mois de galère à Marseille. Il y a un an, Luis Henrique évoluait au Brésil, à Botafogo, et une place de titulaire dans le groupe phocéen paraissait loin. Mais tout a basculé au début de l’année 2024 lorsque Jean-Louis Gasset a pris la décision de le relancer.

Mercato : Un «excellent joueur» signe à l’OM, c’est la panique pour Wahi ! https://t.co/Yzc9abqLk8 pic.twitter.com/etHxf5jWeY — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

« C’est un exemple à suivre à l’OM »

L’arrivée de Roberto de Zerbi sur le banc de l’OM n’a fait que confirmer le retour au premier plan de Luis Henrique. Lors d’un entretien accordé à 1899 Hebdo, le technicien italien a rendu hommage à son attaquant. « Luis Henrique doit devenir un joueur complet. Mais c’est un exemple à suivre à l’OM : il est sérieux, a des qualités, est un patrimoine pour le club et est fiable. Il peut bien ou mal jouer mais pour faire la comparaison avec une voiture, il ne te laissera jamais finir la route à pied à cause d’une panne » a-t-il lâché.

« J’aimerais avoir beaucoup de garçons avec sa mentalité »

Selon lui, les joueurs devraient prendre exemple sur lui. « J’aimerais avoir beaucoup de garçons avec sa mentalité et on commence à en avoir pas mal : Hojbjerg, Maupay, Greenwood, Cornelius, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Rongier, Rulli, De Lange… C’est la qualité la plus importante pour un entraîneur : quand tu t'assois sur le banc avant un match, tu peux perdre ou gagner mais « cazzo » ces joueurs là ne te laisseront pas sur le bord de la route » a confié De Zerbi.