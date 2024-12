OM : De Zerbi a vaincu un traumatisme !

Alexis Brunet

L’OM était opposé à l’AS Monaco dimanche soir au Vélodrome et ce sont les locaux qui se sont imposés (2-1). Un petit évènement, car les Marseillais n’avaient plus gagné à domicile depuis le 14 septembre dernier. Selon Éric Di Meco, Roberto De Zerbi a ainsi mis fin à un traumatisme avec cette victoire contre les joueurs de la Principauté.

En début de saison, pour beaucoup, l’OM avait de grandes chances de bousculer le PSG pour le titre en Ligue 1. Malheureusement pour eux, les Marseillais ont rapidement laissé partir le club de la capitale, notamment en raison de leur inefficacité à domicile. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont souvent perdu des points évitables au Vélodrome, mais cela est en train de changer.

« C’était devenu un vrai traumatisme »

Dimanche soir, à domicile, l’OM a réussi à arracher la victoire en fin de match contre l’AS Monaco (2-1). Selon Éric Di Meco, qui s’est exprimé sur RMC, cette victoire acquise à domicile par Roberto De Zerbi met fin à un traumatisme qui trainait depuis quelques matches. « Il n’y a pas tout de parfait dans ce match-là. Mais il y a déjà une bonne chose : le résultat. Tu ne peux pas nier qu’avec ce qui s’est passé ces derniers temps au Vélodrome, et on le voit à la joie des dirigeants, des joueurs et des supporters que c’était devenu un vrai traumatisme pour eux. Ne pas arriver à gagner, à communier avec les supporters, c’était devenu pour De Zerbi un problème existentiel. Il parle tout le temps de ce stade, de sa volonté de faire plaisir aux supporters. »

Di Meco a aimé la prestation de Balerdi

Selon Éric Di Meco, toute l’équipe de l’OM était au niveau face à l’AS Monaco. L’ancien défenseur marseillais a toutefois fortement apprécié la prestation de Leonardo Balerdi, qui avait beaucoup de mal dernièrement. « Il y a aussi le scénario. N’oubliez pas avec ce qui s’est passé récemment. Quand tu te prends un but comme ça, je me suis dit qu’on était mort. J’ai vu une équipe qui a réagi. J’ai revu une équipe équilibrée. On a vu un Balerdi bon. Si tu lui mets trois milieux travailleurs et une défense à trois, comme par hasard, d’un coup il devient meilleur. J’ai revu un milieu de terrain solide, qui a pesé sur le match et qui a usé les Monégasques. Le match de dimanche fait beaucoup de bien. »