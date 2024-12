OM : Fin du cauchemar pour ce joueur ?

Alexis Brunet

Dimanche soir, la treizième journée de Ligue 1 s’est achevée par le match entre l’OM et l’AS Monaco. Après de nombreux mauvais résultats à domicile, les Marseillais se sont imposés 2-1 face aux protégés d’Adi Hütter. Alors que les sifflets étaient de sortie depuis plusieurs matches, ce n’était pas le cas dimanche et même Elye Wahi n’a pas été conspué par son propre public.

L’OM a retrouvé le sourire à domicile. Après un nul et deux défaites lors de ses trois derniers matches au Vélodrome, le club phocéen a enfin gagné de nouveau et, qui plus est, contre un gros du championnat, l’AS Monaco. Les partenaires d’Adrien Rabiot se sont imposés 2-1, grâce à des réalisations de Luis Henrique et de Mason Greenwood. Cette victoire permet donc aux Marseillais de devenir deuxièmes de Ligue 1, à égalité de points avec l’ASM.

Une célébration provocante au Vélodrome ! Neal Maupay s’exprime après son but contre l’OGC Nice. Que s’est-il passé ? 👀

➡️ https://t.co/S3c18nvXD9 pic.twitter.com/xyyB4XxOfD — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 2, 2024

« Il y a vraiment eu une communion avec le public »

Cela faisait donc quelques matches que les supporters de l’OM n’avaient pas connu une victoire au Vélodrome et cela s’est senti. D’après le journaliste Florent Germain, qui s’est exprimé dans le Moscato Show sur RMC et qui était présent au stade, il y avait vraiment une communion avec le public à la fin de la rencontre. « Il faut insister sur un point qui m’a beaucoup frappé avant le match. On restait sur deux rencontres avec des broncas à la mi-temps, un stade à moitié vide au coup de sifflet final, et dimanche, il y a vraiment eu une communion avec le public. On a senti que les supporters voulaient transmettre un message de confiance et de sérénité aux joueurs. »

Elye Wahi n’a pas été sifflé par les supporters

Dimanche soir, tous les joueurs de l’OM ont été encouragés. C’est notamment le cas d’Elye Wahi, comme le souligne Florent Germain, alors que l’attaquant était régulièrement sifflé dernièrement. « Ce qu’il faut remarquer, c’est que Marseille était mené 1-0 à la pause et il n’y a eu aucun sifflet à la mi-temps. Quand Elye Wahi entre en jeu, acclamation, ovation du public alors qu’il était sifflé les matchs précédents. Union sacrée à Marseille. »