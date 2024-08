Officiel : Le PSG le cible, une terrible annonce tombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité parmi les pistes parisiennes en vue de cette nouvelle saison, Bradley Locko ne viendra pas au PSG et s’apprête à rester sur le carreau dans les mois à venir. Le Stade Brestois a en effet annoncé une grosse blessure pour le défenseur de 22 ans, absent au moins jusqu’en février prochain.

Après Matvey Safonov, Joao Neves et William Pacho, le Paris Saint-Germain s’apprête à mettre la main sur son quatrième renfort de l’été avec Désiré Doué. Formé au Stade Rennais, le milieu offensif de 19 ans va débarquer pour 50M€ hors bonus. D’autres recrues sont attendues par Luis Enrique, qui l’a fait savoir jeudi en conférence de presse : « On ne sait pas combien de recrues on attend encore mais jusqu’au dernier jour on restera ouvert pour améliorer notre effectif mais je le répète c’est une tâche difficile ».

Succession de Mbappé : Un deal tombe à l'eau pour le PSG ? https://t.co/iwApIEuinI pic.twitter.com/8ln9KeyzaT — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Cité par le PSG, Bradley Locko se blesse gravement

Le nom de Bradley Locko avait alors circulé pour venir renforcer les rangs du PSG, et devenir la doublure de Nuno Mendes sur le flanc gauche de la défense, mais une terrible nouvelle va obliger le club à revoir ses plans. Le Stade Brestois a annoncé ce vendredi la blessure de son joueur, victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Une saison quasi blanche en vue

« Touché à la cheville lors de la séance de ce vendredi, Bradley Locko a dû écourter son entraînement avec le reste du groupe. Les examens ont révélé une rupture du tendon d’Achille, a fait savoir sur les réseaux sociaux la formation bretonne, qui participera à la Ligue des champions cette saison. Le Stade Brestois lui apporte tout son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement ». Le latéral gauche originaire de la région parisienne pourrait alors faire son retour entre février et avril, de quoi lui garantir au mieux une poignée de matches en Ligue 1 cette saison.