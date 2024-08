PSG : Deschamps l'a sauvé de son calvaire à Paris

Alexis Brunet

La saison dernière a été très compliquée pour Randal Kolo Muani au PSG. L’attaquant n’a pas réussi à briller comme il l’avait fait à Francfort et il a donc traîné son spleen à Paris. Face à cette situation délicate en club, l’ancien Nantais a réussi à sortir la tête de l’eau grâce à Didier Deschamps et à l’équipe de France, avec qui il a un peu retrouvé des couleurs.

Le poids d’un transfert peut parfois peser lourd sur les épaules d’un joueur. C’est notamment le cas pour Randal Kolo Muani, qui n’a pas réussi à assumer les 90M€ dépensés par le PSG l’été dernier pour le faire venir de Francfort. Alors étincelant avec le club allemand, l’ancien Nantais a clairement perdu de sa superbe à Paris.

Didier Deschamps et l’équipe de France ont sauvé Kolo Muani

D’après les informations de L’Équipe, Randal Kolo Muani n’allait pas très bien en janvier-février dernier. L’attaquant traînait alors son spleen et c’est l’équipe de France et Didier Deschamps qui lui ont permis en quelque sorte de se remettre la tête à l’endroit. Une trêve internationale de mars réussie, la confiance du sélectionneur et quelques belles choses aperçues à l’Euro ont permis à RKM de faire le plein de confiance à nouveau.

12 buts pour sa première saison au PSG

Lors de sa saison 2022-2023 à Francfort, Randal Kolo Muani avait réussi à inscrire 23 buts en 46 matches, tout en distillant 17 passes décisives. Au PSG, le Français a été beaucoup moins en réussite, puisqu’il n’a inscrit que douze buts et délivré six passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues. Les supporters parisiens espèrent donc pouvoir retrouver le RKM de Francfort cette saison.