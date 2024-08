PSG : Luis Enrique prépare une surprise, bonne nouvelle pour cet attaquant ?

Alexis Brunet

Randal Kolo Muani semble décidé à disputer au minimum une saison de plus au PSG. L’attaquant sait toutefois qu’il ne devrait pas partir en tant que titulaire, mais il souhaite faire ses preuves. Il pourrait toutefois avoir plus de chances de se montrer, car Luis Enrique envisagerait la possibilité d’évoluer en 4-2-3-1, ce qui offrirait plus de possibilités au Français d’intégrer le onze de départ.

Ce vendredi, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1 avec un match face au Havre. Avant cela, le club de la capitale a disputé deux rencontres de préparation cet été. À chaque fois, Paris a fait match nul, d’abord contre Sturm Graz (2-2), puis face au RB Leipzig (1-1).

Gonçalo Ramos a marqué contre Leipzig

Le PSG ne s’est donc pas trop rassuré, mais certains joueurs ont tout de même marqué des points. C’est le cas de Gonçalo Ramos, qui a inscrit un beau but contre le RB Leipzig, ou bien de Willian Pacho qui a disputé ses premières minutes sous le maillot parisien et qui a rendu une belle copie.

Le PSG pourrait évoluer en 4-2-3-1 cette saison

D’après les informations de L’Équipe, Gonçalo Ramos serait dans l’esprit de Luis Enrique le titulaire au poste de numéro neuf cette saison, bien que le coach parisien soit adepte d’un large turnover. Randal Kolo Muani prendrait donc place sur le banc, mais l’ancien joueur de Francfort aurait toutefois possiblement une chance d’accrocher une place de titulaire. En effet, l’entraîneur du PSG réfléchirait à l’idée de faire jouer son équipe en 4-2-3-1, ce qui offrirait alors une possibilité au Français. Affaire à suivre...