Officiel : Le PSG annonce un nouveau transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais officiel, Danilo Pereira quitte le Paris Saint-Germain. Le transfert de l’international portugais vers la formation d’Al-Ittihad, où évolue notamment Karim Benzema, a été annoncé par les deux clubs alors que le mercato ferme justement ses portes ce lundi soir en Arabie saoudite. Une opération qui permet aux Parisiens de récupérer un chèque.

Le PSG boucle un nouveau départ ! N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir, Danilo Pereira s’envole pour l’Arabie saoudite et évoluera désormais du côté d’Al-Ittihad. Évoqué ces dernières heures, le transfert a été officialisé par les deux clubs, le milieu portugais de 32 ans ayant passé avec succès sa visite médicale. Le PSG devrait mettre la main sur 5M€, alors que Danilo Pereira était entré dans sa dernière année de contrat.

➡️ Danilo Pereira transféré à Al-Ittihad



Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Danilo Pereira et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2024

Danilo s'en va

À Al-Ittihad, Danilo Pereira évoluera sous les ordres de Laurent Blanc et jouera aux côtés de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Moussa Diaby, Houssem Aouar ou encore Fabinho. Le désormais ex-numéro 15 du PSG aura notamment l’occasion de croiser la route de Neymar, qui a pour sa part rejoint Al-Hilal l’an dernier.

Il va rejoindre d'autres anciens joueurs de Ligue 1

Considéré comme un cadre du vestiaire et l’un des joueurs les plus appréciés du public depuis son arrivée en 2020, Danilo Pereira s’en va avec trois titres de champion de France (2022, 2023 et 2024), deux Coupes de France (2021 et 2024) et trois Trophées des champions (2021, 2023 et 2024) à son actif. Sur son site, le PSG « remercie très sincèrement » l’international portugais « et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »