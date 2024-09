Ils sont privés du PSG à cause de leur comportement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa série ce dimanche soir en enchaînant une troisième victoire de suite face au LOSC (1-3). Plusieurs cadres lillois manquaient à l’appel au coup d'envoi, à savoir Rémy Cabella, Jonathan David et Rémy Cabella. Une décision qui s’explique par un problème survenu quelques heures auparavant.

Ce dimanche, le LOSC n’est pas parvenu à renverser le PSG sur sa pelouse, s’inclinant face aux Champions de France en titre (1-3). Pour le choc de cette 3e journée de Ligue 1, Bruno Genesio avait opté pour un turn-over à certains postes, Rémy Cabella, Jonathan David et Thomas Meunier étant sur le banc au coup d’envoi, de quoi surprendre pour une telle rencontre. Finalement, un problème survenu quelques heures plus tôt est à l’origine de cette décision.

Les joueurs n’ont pas respecté le « règlement intérieur » et les « règles collectives »

Comme l’explique L’Équipe, l’absence de Thomas Meunier, Jonathan David et du deuxième gardien Vito Mannone à un dîner collectif organisé la veille du match serait à l’origine de leur présence sur le banc face au PSG. Rémy Cabella, quant à lui, serait arrivé en retard le dimanche à la préparation de la rencontre. Ce lundi soir, les Dogues ont confirmé l’origine des choix de Bruno Genesio dans un communiqué : « Le LOSC tient à expliquer son choix assumé concernant certains de ses joueurs qui auraient pu être titulaires ou remplaçants à l’occasion du match LOSC-PSG, ce dimanche 1er septembre. Le Club précise tout d'abord que la décision a été prise, de manière concertée et partagée entre le président et l’entraîneur. Cette décision fait suite au non-respect par ces joueurs du règlement intérieur et des règles collectives en vigueur au sein de l’effectif et du vestiaire lillois dans le cadre de la préparation du match. »

« Le sujet est désormais clos et fait partie du passé »

« Le LOSC érige en principe fondamental le respect des règles internes et collectives ; la rigueur et l’exigence étant des valeurs et ingrédients essentiels à la performance. Enfin, l’égalité de traitement entre les joueurs doit être absolue, aucun joueur n’étant au-dessus du club et du cadre collectif. Le sujet est désormais clos et fait partie du passé », peut-on lire sur le site officiel du club lillois.