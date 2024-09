Un coup de gueule est lâché contre une star du PSG

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, le choc au sommet de la 3ème journée de Ligue 1 opposant le LOSC au PSG a été débloqué par un pénalty de Vitinha. La star parisienne a pris une course d'élan similaire à celle de Neymar et cela a particulièrement déstabilisé Lucas Chevalier. Le portier lillois déplore ce type de pratique.

Et de 3 pour le PSG. Opposés au LOSC dimanche soir en clôture de la troisième journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont été mis sur orbite grâce à un pénalty de Vitinha. Le Portugais n'a pas tremblé au moment de transformer, s'inspirant de Neymar.

«J’ai observé des joueurs et Neymar faisait partie»

« Le penalty ? Je tirais les penaltys dans l’équipe B de Porto et je tirais déjà un peu comme ça. J’ai observé des joueurs et Neymar faisait partie de ceux que je regardais. J’aime bien cette façon de tirer. Je ne vais pas parler trop, sinon la prochaine fois, ça peut passer une autre chose (rire !) », a d'ailleurs reconnu la star du PSG au micro de DAZN. Cette façon de tirer n'a pas été du goût de Lucas Chevalier.

«C’est assez dérangeant pour les gardiens»

Le portier lillois l'avait mauvaise en zone mixte où il est revenu sur l'épisode du pénalty de Vitinha et sa course d'élan si particulière. « C’est assez dérangeant pour les gardiens. Pour les penaltys, tout est fait pour que les tireurs marquent, on nous a mis la règle du pied sur la ligne, on n’a pas le droit de bouger pour le déstabiliser, mais lui peut faire la course qu’il a envie il va à deux à l’heure, il te regarde, limite il s’arrête, tu te dis que si tu lui donnes une instruction, il va tirer de l’autre côté. On n’a jamais été dans le sens du gardien de but pour les penaltys. C’est sur que quand c’est tiré comme ça, bravo à lui, mais c’est compliqué de faire quelque chose », a confié Lucas Chevalier.