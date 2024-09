PSG : Une star jubile avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du LOSC (1-3). un premier test à haute intensité validé pour les Parisiens, désormais seuls en tête du championnat. A l’issue de la rencontre, le capitaine Marquinhos s’est exprimé sur ce PSG 2024-2025, affirmant qu’il correspondait parfaitement avec les idées de Luis Enrique.

Le PSG s’en est parfaitement sorti. Opposé au LOSC ce dimanche soir pour un premier choc cette saison, le club parisien a réussi à dompter des Lillois pourtant entreprenants en deuxième période. Vainqueurs sur le score de 3 buts à 1, les hommes de Luis Enrique confirment leur très bon début de saison, et trônent désormais seul en tête. Si Paris est la seule équipe de Ligue 1 à avoir remporté ses trois matchs inauguraux, cette version 2024-2025 du PSG semble déjà rodée, comme l’a rappelé le capitaine Marquinhos à l’issue de la rencontre.

« C’est un bon test ici, un match d’Europe »

« Il y a une base de l’an passé qui est très bonne par rapport aux joueurs qui sont là et à la philosophie du coach », a lâché le défenseur brésilien au micro de DAZN. « C’est une saison qui ne démarre pas maintenant on est lancé depuis la saison dernière. C’est pour ça que cette saison est facile à lancer pour nous. On est fier. On a dit que c’était un match très important. C’est très important de gagner, même à l’extérieur. Ils poussent beaucoup l’équipe ici. À 2-0 ils ont continué à aller vers l’avant, ils n'ont rien lâché. C’est un bon test ici, un match d’Europe… ».

« Le coach ne nous lâche pas, même à l’entraînement »

Marquinhos poursuit, et continue d’encenser Luis Enrique, qui effectue un gros travail avec son groupe : « Ce sont des points qui font la différence, qui nous font gagner le championnat. Le coach ne nous lâche pas, même à l’entraînement. C’est quelqu’un qui est très intelligent avec l’équipe », conclut le joueur de 30 ans.