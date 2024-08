Nouveau triomphe pour le PSG ? Il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi (20h45), le PSG reçoit Montpellier au Parc des Princes en inauguration de la deuxième journée de Ligue 1. Forcément favoris sur le papier, les hommes de Luis Enrique devront faire attention au manque de rythme après une courte présaison. Même si pour le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte, aller chercher un résultat dans l’antre parisienne relève du miracle.

Le PSG doit enchaîner. Victorieux au Havre (1-4) pour son premier match officiel de la saison, le club parisien accueille Montpellier ce vendredi soir (20h45). Si la semaine dernière, Paris avait affiché quelques difficultés notamment dans le rythme, nul doute que Luis Enrique va souhaiter y remédier devant son public. Cette rencontre face au club héraultais pourrait également permettre au coach espagnol de lancer sa nouvelle recrue : Désiré Doué. Présents en conférence de presse ce mercredi, Michel Der Zakarian et Benjamin Lecomte se sont quant à eux exprimés sur ce choc très déséquilibré sur le papier.

« Ils ont ce qu’il faut pour être encore champions »

« Je les ai vus la semaine dernière et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Barcola et Dembélé de l’autre côté donc ça déclenche beaucoup de choses. Ils ont de la vitesse, de la qualité technique au milieu de terrain, ils ont ce qu’il faut. Ils ont ce qu’il faut pour être encore champions. (…) Je pense qu’ils vont être très très costauds. En tout cas, le mercato n’est pas fini et puis je pense que collectivement ils vont être costauds », a d’abord lancé l’entraîneur de Montpellier, dans des propos relayés par Midi Libre.

« Cela reste qu’un plus de ramener quelque chose du Parc des Princes »

Pour le portier montpelliérain, le résultat dépend surtout du rythme imposé dans cette rencontre : « Si Paris a envie de faire un gros match, cela sera compliqué. Cela m’a plutôt réussi (de les jouer en début de saison). Avec les sélections, leur reprise est plus tardive. À nous de faire le match qu’il faut pour les embêter. Maintenant, cela reste qu’un plus de ramener quelque chose du Parc des Princes », a ainsi expliqué Benjamin Lecomte.