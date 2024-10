Messi, Neymar, Mbappé… L’annonce surprise du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé ce mardi directeur général du PSG, Victoriano Melero a accordé son premier entretien à la presse régionale. Le responsable parisien a eu l'occasion de s'exprimer sur divers sujets, notamment sur la santé financière de son club. Malgré les départs de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG continue son ascension économique.

Le PSG a changé son fusil d’épaule. Fini l’ère bling-bling représentée par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le trio de stars a laissé sa place à des jeunes internationaux français, certes moins talentueux, mais dévoués au maillot parisien. Suite à ce changement de stratégie, le PSG ne cachait pas ses craintes, notamment sur le plan financier. Rien qu’avec le départ de Messi, le club de la capitale avait perdu 9% d’abonnés sur Instagram. Alors que l'on pouvait s'attendre au pire, le nouveau directeur général du PSG assure que la fin de la MNM n’a eu aucun impact sur les finances de la formation.

PSG version Qatar: Luis Enrique bat un triste record ! https://t.co/6DRfZT19To — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Le PSG a resisté au départ de son trio magique

« Il n’y en a pas eu. Les revenus de la saison 2023-2024 sont supérieurs à ceux de la précédente. Et on sera aussi en augmentation en 2025. Les revenus commerciaux vont continuer à croître. Sur les réseaux sociaux, on totalise 212 millions de followers, soit une hausse de 7 %. La baisse sur Facebook a été compensée par les hausses sur TikTok et sur Twitch, les plates-formes de la nouvelle génération. Viser la nouvelle génération, c’est notre stratégie. En ce qui concerne la billetterie, le sponsoring, les réseaux sociaux, la croissance se poursuit » a confié Victoriano Melero.

« La marque PSG est très forte »

En ce qui concerne les réseaux sociaux, il se veut aussi rassurant. « La marque PSG est très forte. On se focalise toujours sur la vente des maillots parce que c’est symbolique. Mais le modèle économique dans ce domaine est basé sur des minimums garantis. Il n’y a donc pas d’impact financier pour le club » a confié Victoriano Melero au Parisien.