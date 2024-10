Terrible annonce, c’est terminé pour ce grand nom du Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Reverra-t-on Dani Carvajal sur un terrain de football ? Les spécialistes se le demandent après sa grave blessure. Le joueur du Real Madrid souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite. Et selon un chirurgien, l'arrière droit pourrait ne jamais retrouver la pleine possession de ses moyens.

Certes, le Real Madrid a remporté une nouvelle victoire face à Villarreal samedi soir (2-0). Mais les visages étaient fermés sur le banc merengue. Quelques secondes avant le coup de sifflet final, la blessure de Dani Carvajal avait glacé le stade Santiago Bernabeu. Les cris de douleurs émanant du joueur ne laissaient que très peu de place au doute. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite.

Carvajal veut croire à un retour

Après le verdict, Carvajal a lâché un message rassurant, annonçant son retour prochain. « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. Je vous remercie tous pour vos messages, je me sens très aimé » a-t-il déclaré.

La blessure de trop pour Carvajal ?

Mais interrogé par Marca, un chirurgien espagnol se montre plus pessimiste. « Parmi tous les facteurs de reprise du sport, le temps écoulé depuis l'intervention chirurgicale est peut-être le moins important. C'est un facteur nécessaire, mais en aucun cas suffisant. Dans ce cas, je ne parlerais pas de moins de 12 mois de récupération. Une autre question est celle du retour au même niveau sportif, qui, en chiffres froids, ne dépasse pas 50 ou 60 %. Un facteur négatif est que les footballeurs ont tendance à avoir les jambes en varus, comme nous l'appelons techniquement. Il s'agit essentiellement de jambes arquées, comme celles de Rivaldo, par exemple, de manière très prononcée. Ce fait est un facteur négatif pour la guérison de ces blessures, car il exerce une forte pression sur les ligaments qui sont reconstruits et peut les étirer au point de faire échouer l'opération » a déclaré le docteur Pablo Gelber à Marca.