F1 - Verstappen : Red Bull prépare du lourd !

Pierrick Levallet

Écurie dominatrice de la F1 en 2022 et 2023, Red Bull a clairement plus de difficultés en 2024. Max Verstappen n’a plus gagné la moindre course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Red Bull va malgré tout essayer d’inverser sa tendance dès le 20 octobre pour le Grand Prix des Etats-Unis. Du lourd devrait notamment arriver sur la voiture de Max Verstappen.

Champion du monde en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen semblait bien parti pour rafler une quatrième couronne consécutive. Mais depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier, date de sa dernière victoire, le Néerlandais n’y arrive plus. Red Bull n’est plus l’écurie dominatrice de F1 et cela se ressent dans ses performances. Son équipe préparerait malgré tout du lourd pour le Grand Prix des Etats-Unis le 20 octobre.

«Cela nous laisse potentiellement le choix»

« La pause de 4 semaines ? Cela nous donne la liberté de faire potentiellement plus. Vous ne vous forcez pas à le faire. L’approche disciplinée consiste à se demander : ’Est-ce que cela vaut suffisamment la peine de dépenser de l’argent pour le faire, pour l’avoir à Austin ?’ Car n’oubliez pas qu’Austin est une course sprint. Donc vous allez lancer les dés en Libres avec des évolutions et ensuite c’est : ’Ok, oui ou non ? Est-ce que nous les gardons ou nous ne les gardons pas ?’ C’est la grande question. Mais cela nous laisse potentiellement le choix d’arriver avec beaucoup ou peu de pièces d’un coup » a d’abord expliqué Paul Monaghan dans ds propos rapportés par NextGen-Auto.

«Si nous sommes persuadés d’avoir fait un bon travail, tout sera là»

« Allons-nous tout mettre d’un coup, ou distiller ? Les deux approches sont plausibles. Vos choix pour Austin dépendent donc de l’équipe, et en quelque sorte de la confiance que nous avons dans les évolutions que nous produirons. Si nous sommes persuadés d’avoir fait un bon travail, tout sera là, sinon nous irons pas à pas. Je vous ferai savoir quand nous y serons - si je suis généreux - ce que nous aurons fait sur la RB20 » a ensuite ajouté l’ingénieur en chef de chez Red Bull. Reste maintenant à voir si ces évolutions permettront à Max Verstappen de remporter son premier Grand Prix depuis juin dernier.