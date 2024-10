Mercato - RC Lens : Un joueur de Ligue 1 s’est fait recaler !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En froid avec Luka Elsner au Stade de Reims, Teddy Teuma n'aurait pas dit non à un départ lors du dernier mercato estival. Lié à la formation champenoise jusqu'en juin 2027, le milieu de terrain franco-maltais souhaitait rejoindre Will Still, son ancien entraîneur, au RC Lens. Mais son profil n'a pas été choisi pour densifier l'entrejeu.

Ancien du Stade de Reims, Will Still a reporté ses envies d’Angleterre. Le technicien a accepté volontiers la succession de Franck Haise au RC Lens. Avec lui, une nouvelle ère s’est ouverte au sein du club nordiste, qui est parvenu à renforcer quelques secteurs durant le dernier mercato estival,. C’est le cas du milieu de terrain.

Teuma voulait signer !

Le RC Lens a notamment attiré Anass Zaroury, qui a signé un contrat de quatre ans. Mais selon les informations de L’Equipe, un joueur de Ligue 1 souhaitait prendre la place du Marocain. Il s’agit de Teddy Teuma, actuel capitaine du Stade de Reims et ancien protégé de Will Still.

Le joueur est en froid avec son entraîneur

Comme indiqué par le quotidien, Teuma serait en froid avec Luka Elsner et ne cacherait pas ses envies de départ. « Il y a un contentieux, car il y a eu des désaccords à l'USG. Ce n'est pas l'amour fou entre eux depuis cet épisode. Il y a une petite guerre d'ego » a révélé un proche du joueur. Mais le milieu de terrain va devoir faire preuve de patience. D’autant que le RC Lens n’a jamais véritablement pensé à lui.