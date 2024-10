Mercato - RC Lens : La condition inattendue pour signer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le RC Lens a changé d’entraîneur. Franck Haise parti à l’OGC Nice, les Sang et Or ont alors fait confiance à Will Still. Remercié quelques mois plus tôt par Reims, le technicien s’est installé dans le nord de la France. Une signature évoquée par Still, qui avait d’ailleurs une condition particulière.

Du côté du RC Lens, un Still peut en cacher un autre. Alors que Will Still est le nouvel entraîneur des Sang et Or, il est accompagné par ses frères sur le banc de touche, eux qui font partie de son staff. C’était d’ailleurs l’une des conditions de Will Still pour rejoindre Lens cet été.

« Ok, mais je veux m’entourer de mes deux frères »

« Quand le président m’a appelé, ma première condition c’était ok, mais je veux m’entourer de mes deux frères, qui me connaissent par coeur, pour me faire progresser, pour m’accompagner dans ce challenge incroyable. Pouvoir le faire avec tes deux frères, c’est magique », a révélé Will Still pour Téléfoot.

« Le bon club au bon moment »

A propos de sa signature au RC Lens, il a également confié : « J’ai pris ma décision rapidement ? Très rapidement. Quand Lens est arrivé, c’était le bon club au bon moment et la bonne étape à prendre. C’est ce qu’on a fait ».