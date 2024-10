Mercato : Il fixe une condition pour signer au RC Lens !

Alexis Brunet

Après deux saisons du côté du Stade de Reims, Will Still a décidé de poursuivre son aventure en France. Le technicien de 31 ans s’est engagé avec le RC Lens, mais avant de signer son contrat, il a fixé une condition au président lensois pour rejoindre les Sang et Or. Still voulait absolument pouvoir compter sur ses deux frères.

Cet été, le RC Lens a dit au revoir à plusieurs personnages importants. Sur le terrain, le club du nord de la France a notamment perdu Elye Wahi, qui, après seulement une saison, a décidé de plier bagage et de rejoindre l’OM. Pour ce qui est du banc, il y a eu également un changement majeur, puisque Franck Haise a cédé sa place à Will Still.

Mercato - RC Lens : Il a recalé l’Arabie saoudite ! https://t.co/8ilOCrpW7q pic.twitter.com/lxRDR0eVVb — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Will Still a signé un contrat de trois saisons

Après un plutôt bon passage au Stade de Reims, même si l’histoire s’est mal finie, Will Still a donc attiré l’œil de nombreux prétendants. Alors que l’on pouvait penser que le technicien de 31 ans allait rejoindre l’Angleterre comme il en avait émis le souhait, il a finalement continué son aventure en France. Le RC Lens a décidé de miser sur lui et de lui offrir un contrat de trois saisons.

Will Still voulait avoir ses deux frères avec lui au RC Lens

Au micro de Téléfoot, Will Still a fait une révélation sur sa signature au RC Lens. L’entraîneur lensois a affirmé qu’il avait fixé comme condition pour rejoindre les Sang et Or de pouvoir être accompagné de ses deux frères. « Quand le président m’a appelé, ma première condition c’était ok, mais je veux m’entourer de mes deux frères, qui me connaissent par cœur, pour me faire progresser, pour m’accompagner dans ce challenge incroyable. Pouvoir le faire avec tes deux frères, c’est magique. » Il y a donc officiellement trois Still sur le banc du RC Lens cette saison.