Équipe de France - Real Madrid : Le fautif est connu dans le malaise Mbappé !

Les joueurs sélectionnés pour cette trêve internationale d’octobre ont monté les marches de Clairefontaine ce lundi… sans Kylian Mbappé ! Non retenu par Didier Deschamps en raison d’une diminution physique, le capitaine de l’équipe de France a joué avec le Real Madrid samedi dernier. Une supercherie du club merengue ? Pas du tout d’après Frédéric Hermel.

Kylian Mbappé est aux abonnés absents pendant ce début de trêve internationale. Le capitaine de l’équipe de France a fait l’impasse sur ce rassemblement, en raison d’une baisse de forme. Des discussions ont eu lieu avec Didier Deschamps, le sélectionneur expliquant que Mbappé avait une gêne en milieu de semaine dernière.

«Le Real Madrid n’a pas beaucoup de pouvoir s’il n’est même pas capable d’empêcher Militao de prendre l’avion»

Cependant, Kylian Mbappé a disputé 70 minutes contre Villarreal samedi dernier (2-0), lui qui a été titularisé par Carlo Ancelotti. De quoi faire naître un malaise au sujet de Mbappé et la responsabilité du Real Madrid dans cette histoire. Frédéric Hermel a mis les choses au clair sur les ondes de RMC. « Mbappé ? Il y a le cas Militao qui a une gêne à la cuisse gauche. Il est allé montrer sa blessure à Sao Paulo et il est revenu. Le Real Madrid n’a pas beaucoup de pouvoir s’il n’est même pas capable d’empêcher Militao de prendre l’avion. Non, ce n’est pas les clubs qui ont du pouvoir là-dessus sinon ils auraient des problèmes avec la FIFA. Il est clair que ce sont des négociations entre le joueur et le sélectionneur ».

«Si Kylian Mbappé avait voulu aller en équipe de France, il serait en équipe de France»

Pour l’émission Génération After, le journaliste a assuré que Kylian Mbappé et Didier Deschamps sont les seuls responsables de cette situation. « Vous imaginez le scandale que ce serait qu’un club empêche un joueur d’aller en sélection ? Si Kylian Mbappé avait voulu aller en équipe de France, il serait en équipe de France. La règle c’est de faire vérifier ta blessure par la sélection. Si le Real avait tant de pouvoir si les fédérations, Militao n’aurait pas fait l’aller-retour alors qu’il est blessé. Si Deschamps avait voulu que Mbappé soit en équipe de France, il y serait puisque le joueur n’est pas blessé ».