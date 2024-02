Zidane - Real Madrid : Il lâche une bombe en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars 2019, Zinédine Zidane débutait son deuxième mandat au Real Madrid. Pourtant, durant cette période, le Français était destiné à rejoindre une autre équipe européenne. Selon le journaliste, le champion du monde 1998 avait donné son accord à la Juventus avant d'accepter de filer un coup de main à Florentino Perez.

Absent des bancs européens depuis mai 2021, Zinédine Zidane s'impatiente. Il ne le cache pas, il souhaite reprendre un club en attendant le départ de Didier Deschamps après le Mondial 2026. Ces dernières années, le champion du monde 1998 a été cité dans l'orbite de plusieurs équipes, à commencer par le PSG. Mais Zidane, natif de Marseille, n'a jamais répondu favorablement aux demandes du Qatar. Manchester United rêverait aussi de l'accueillir. Mais dernièrement, il a été question d'une arrivée en Serie A.

Un avenir en Italie pour Zidane

C'est Zidane lui-même qui a provoqué cette agitation ce lundi, en ouvrant la porte à un retour en Serie A. « Un retour en Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien » a-t-il déclaré au micro de Sky Sports . Pour Fred Hermel, cette déclaration est à prendre au sérieux. Car il y a près de cinq ans, Zidane avait donné son accord à la Juventus.

Zidane avait donné son accord à la Juventus