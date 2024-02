OM : Un coup à la Zidane en préparation à Marseille ?

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset a été nommé en tant qu’entraîneur intérimaire à l’OM la semaine dernière après le licenciement qui était dans l’air de Gennaro Gattuso. L’ancien assistant de Laurent Blanc au PSG notamment entre 2013 et 2016 a trois mois pour remettre l’Olympique de Marseille sur les bons rails avant d’avoir une bonne surprise comme Zinedine Zidane au Real Madrid ou Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United ?

Pour le moment, le président Pablo Longoria et le directeur général Stéphane Tessier ont fait un choix judicieux la semaine dernière pour l’OM en nommant Jean-Louis Gasset successeur de Gennaro Gattuso. Seulement, un petit mois après avoir quitté la tête de la sélection ivoirienne, Gasset était nommé entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. Le technicien français, réputé pour notamment avoir orchestré un football alléchant au PSG aux côtés de Laurent Blanc entre 2013 et 2016 et salué par Zlatan Ibrahimovic pour L’Équipe Magazine en 2018, reste sur deux succès en autant de matchs à l’OM avec notamment une qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue Europa. Se pourrait-il que l’OM prenne la même décision concernant Jean-Louis Gasset que l’OL lorsque le club lyonnais a récemment prolongé la durée d’intérim de Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison, en poste depuis fin novembre ?

Débuts tonitruants de Gasset à l’OM, un destin à la Zidane ?

Du haut de ses 70 ans, lui qui était moqué par son âge et remis en question sur ses capacités à gérer le vestiaire de l’OM, Jean-Louis Gasset est en train de faire mentir ses détracteurs. A une tout autre échelle, celle de l’inexpérience, Zinedine Zidane a connu une situation similaire à l’hiver 2016 lorsque la légende du Real Madrid prenait les rênes de l’équipe première après le limogeage de Rafael Benitez. En janvier 2016, en cours de saison comme Jean-Louis Gasset à l’OM, Zinedine Zidane héritait de l’équipe première du Real Madrid. Et de par ses performances et notamment une Ligue des champions décrochée au terme de la saison en question, Zidane a été conforté dans sa position d’entraîneur et contractuellement prolongé en réalisant un triplé historique de victoires en C1 en 2017 et 2018 par la suite.

«Ole’s at the wheel», Solskjaer l’intérimaire conservé de manière permanente à United

En décembre 2018, Manchester United prenait la décision forte de se séparer de José Mourinho qui lui avait pourtant offert la Ligue Europa en 2017, dernier trophée européen remporté par les Red Devils. Afin de remplacer The Special One , Manchester United a misé sur un grand nom de l’histoire du club : Ole Gunnar Solskjaer. Les débuts du Norvégien ont été si remarquables et remarqués à la tête de l’effectif que les légendes du club telles que Rio Ferdinand utilisaient les médias afin de militer pour que l’entraîneur intérimaire que Solskjaer était à l’époque le devienne de manière permanente. « Ole’s at the wheel », signifiant qu’Ole est aux commandes a finalement signé un contrat plus long à Manchester United avant d’à son tour quitter le club en novembre 2021.

Hans-Dieter Flick, l’intérimaire aux mille succès au Bayern ?

En octobre 2019, et alors que le Bayern Munich était champion en titre de Bundesliga, le club bavarois licenciait Niko Kovac. Son successeur Hans-Dieter Flick bénéficiait d’un contrat intérimaire et l’amenait sur le toit de l’Europe lors du Final 8 à Lisbonne, sept ans après le dernier titre de Ligue des champions des Munichois. Mais ce n’est pas tout, le Bayern Munich signait un triplé historique en raflant la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne en plus de la C1.



Jean-Louis Gasset ne pourra certes pas émuler Flick et Zidane puisque l’OM est sorti de la Coupe de France et ne dispute pas la Ligue des champions, mais conserve toutes ses chances de faire une épopée en Ligue Europa et un bon finish en Ligue 1.