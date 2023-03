Zidane - PSG : La presse espagnole relance tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane attend une opportunité pour reprendre du service. Le nom du Français ressort régulièrement pour débarquer au PSG, mais le principal intéressé verrait d’un bon œil son retour à la Casa Blanca, là où l’avenir de Carlo Ancelotti reste très incertain.

Attendant que la place de sélectionneur se libère chez les Bleus , Zinedine Zidane a dû revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps. L’ancien technicien du Real Madrid est donc toujours libre, bien décidé à vite reprendre du service, mais les clubs susceptibles de répondre à ses attentes se comptent sur les doigts d’une main.

Quel avenir pour Zidane ?

Ecartant l’idée de rejoindre la Premier League, faute de parler couramment l’anglais, Zinedine Zidane a peu d’options sur la table. Alors que le Bayern Munich vient de faire appel à Thomas Tuchel, la Juventus pourrait apparaître comme une piste crédible en cas de départ de Massimiliano Allegri. Au PSG, la situation de Zizou n’est pas non plus passée inaperçue, apparaissant comme le grand rêve du Qatar. Mais comme vous l’a révélé le10sport.com, Christophe Galtier est bien parti pour rester, sauf retournement de situation.

Ancelotti menacé