Zidane - OM : L’offre qui peut tout faire basculer !

L’enfant du pays bientôt de retour à Marseille pour entraîner l’OM ? Beaucoup en rêvent dans la cité phocéenne alors qu’un rôle de manager général pourrait à l’avenir lui être proposé. Pour autant, il suffirait d’une offre du Bayern Munich pour tout changer selon Frédéric Hermel.

Zinedine Zidane cherche à se remettre en selle. Trois ans après son second départ du banc du Real Madrid et un an après la désillusion équipe de France avec la prolongation de contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, Zidane veut reprendre du service et son nom est lié à l’OM pour la succession de Jean-Louis Gasset, entraîneur intérimaire jusqu’en fin de saison.

Zidane à l’OM ? Pirès y croit

D’après France Bleu Provence , Zinedine Zidane pourrait voir le rôle de manager général lui être soumis dans la cadre d’un éventuel rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens. Ancien joueur de l’OM et coéquipier de Zidane en équipe de France, Robert Pirès a dernièrement affirmé au média Carré qu’il verrait bien Zidane accepter une potentielle offre de l’OM.

«Si arrive une proposition du Bayern, Zidane ne serait pas opposé»