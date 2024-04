Mercato : Du PSG à l’OM, il justifie sa trahison

Thibault Morlain

Alors qu’on connait la rivalité qui existe entre le PSG et l’OM depuis plusieurs années maintenant, cela n’a pas empêché certains joueurs de passer d’un club à un autre et de rejoindre ainsi le rival. Ça a notamment été le cas de Lorik Cana. Issu du centre de formation du PSG, l’Albanais a signé à l’OM en 2005. Un choix de carrière sur lequel est revenu Cana.

Au risque de s’attirer les foudres des supporters, passer du PSG à l’OM ou l’inverse n’a pas été un obstacle pour des joueurs de football. Malgré son étiquette de titi parisien, Lorik Cana, issu du centre de formation du club de la capitale, fait partie de ces joueurs qui ont quitté le PSG pour signer à l’OM à l’instar de Fabrice Fiorèse ou encore Frédéric Déhu. C’est à l’été 2005 que Cana a décidé d’opérer de changement dans sa carrière. L’Albanais s’est ainsi engagé à Marseille, où il sera resté jusqu’en 2009 avant de partir pour la Premier League et Sunderland.

« C’est le truc qui m’a fait dire il faut que j’aille quelque part d’autre »

Comment Lorik Cana en est arrivé à quitter le PSG pour aller à l’OM ? L’Albanais l’a expliqué au cours d'un entretien pour Colinterview . Il a alors confié : « En 2005, je n’avais pas envie de freiner dans ma montée et j’ai eu pour la première fois un sentiment d’un parcours que je pensais déjà avoir réglé avec le club, c’est d’être vu toujours comme le jeune du club. C’est le truc qui m’a fait dire il faut que j’aille quelque part d’autre pour sortir de ce cadre là. Le seul endroit que moi à ce moment là j’avais décidé de partir c’était le club, le seul club qui avait renommé, le club qui était le plus grand de France pour moi : l’Olympique de Marseille ».

« Ça s’est fait assez rapidement »