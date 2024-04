FC Nantes : Kombouaré, c'est déjà validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, Antoine Kombouaré disputait son premier match depuis son retour sur le banc du FC Nantes. Une franche réussite puisque les Canaris se sont imposés sur la pelouse de l'OGC Nice (2-1). Une victoire cruciale dans la course au maintien. C'est la raison pour laquelle, Pedro Chirivella se réjouit déjà de l'impact du Kanak sur le vestiaire nantais.

«Content pour l’équipe. On avait besoin de ça»

« Content pour l’équipe. On avait besoin de ça. On est un groupe soudé, qui prend du plaisir sur le terrain aussi. Cela faisait un moment que l’on ne faisait pas de bon match et que c’était compliqué », lâche le capitaine du FC Nantes au micro de Prime Vidéo , avant d'en rajouter une couche au sujet des débuts d'Antoine Kombouaré pour son retour.

«Antoine Kombouaré nous connaît»