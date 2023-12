Une pépite va débarquer, que doit faire le PSG ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG s’est séparé de plusieurs de ses jeunes talents sous la forme de prêts. C’est notamment le cas de Noha Lemina, envoyé à la Sampdoria jusqu’à la fin de la saison. Cependant, le Titi parisien est en manque de temps de jeu et pourrait faire son retour à Paris prochainement. Que doit faire le club de la capitale avec son milieu offensif de 18 ans ?

Si Warren Zaïre-Emery s’est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison, ce n’est pas le cas de tous les joueurs formés au PSG. Bien souvent, les jeunes talents du club de la capitale se révèlent sous les couleurs d’autres clubs et sont obligés de partir chercher du temps de jeu ailleurs. C’est dans cette optique que Noha Lemina a été prêté à la Sampdoria l’été dernier.

Lemina ne veut plus rester à la Sampdoria

Cependant, l’aventure du milieu offensif de 18 ans ne se passe pas comme prévu chez le pensionnaire de Serie B. Andrea Pirlo ne lui a accordé que 15 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, une situation qui ne convient pas à Noha Lemina. Dans ces conditions, il pourrait faire son retour au PSG bien plus tôt que prévu, lui qui a été prêté jusqu’à la fin de la saison à la Sampdoria.

Quel avenir pour Lemina ?