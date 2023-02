Une confidence est lâchée sur Zinédine Zidane

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sans club depuis 2021, Zinédine Zidane a annoncé récemment qu’il souhaitait reprendre du service. Le PSG est toujours candidat, comme le Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. Marcelo, ancien joueur du club madrilène, se souvient très bien de ce qu’a apporté Zizou lors de son passage.

L’avenir de Zinédine Zidane interpelle toujours autant. Le PSG en rêve et le technicien français espère être de retour sur un banc le plus vite possible. « Reprendre reste mon envie. Aujourd’hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu’à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu’au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », expliquait Zidane la semaine dernière.

L’avenir de Zidane encore indécis

Au-delà du PSG, le Real Madrid est également un candidat crédible. Même s’il y a déjà entraîné à deux reprises, Zinédine Zidane ne dirait surement pas non à un nouveau retour dans le club madrilène.

«Il a rendu tout le monde heureux»