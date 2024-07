«Un rêve», Il balance sur son transfert à l'ASSE

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'ASSE a officialisé le transfert de Ben Old, qui arrive en provenance de Wellington en Australie. Alors qu'il a signé un contrat de quatre saisons avec les Verts, l'attaquant néo-zélandais de 21 ans s'est totalement enflammé, avouant que jouer en Europe avait toujours été l'un de ses rêves.

Ayant validé son ticket pour revenir en Ligue 1, l'ASSE compte se servir du mercato estival pour se renforcer. En quête d'un nouvel attaquant, les Verts ont déniché leur première recrue offensive.

Mercato : L’OM va boucler un gros coup, une priorité est révélée https://t.co/IEABVez2nQ pic.twitter.com/i7BtoJ6ZV4 — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Ben Old signe à l'ASSE

Ce mardi soir, l'ASSE a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue. En effet, les Verts ont officialisé la signature de Ben Old sur leur site internet. Arrivé en provenance de Wellington, en Australie, l'attaquant de 21 ans a paraphé un contrat de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Heureux de rejoindre l'ASSE, Ben Old a avoué qu'il avait toujours rêvé de jouer en Europe.

«Évoluer en Europe a toujours été un rêve»

« Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur... Je vais découvrir le football français, mais l'ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d'en faire partie », s'est enflammé Ben Old, la nouvelle recrue de l'ASSE, dans des propos rapportés sur le site officiel stéphanois. Après la prolongation d'Aïmen Moueffek et le recrutement de Yunis Abdelhamid, Ben Old est la troisième signature stéphanoise de l'été. « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’ai hâte de l'aider à atteindre ses objectifs dans l’élite. L’ASSE m’évoque beaucoup de ferveur, je suis impatient de découvrir cette ambiance en tant que joueur stéphanois », s'est enflammé Yunis Abdelhamid après l'officialisation de son arrivée à l'ASSE.