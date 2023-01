Un coup en or échappe au PSG, le pire est à venir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’une des grosses surprises de ce mercato hivernal. A 28 ans, João Cancelo devrait s’engager avec le Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui suivait de loin la situation du latéral droit portugais et qui retrouvera le club bavarois en Ligue des champions.

C’est peut-être le très gros coup de ce mercato d’hiver. Alors que son contrat avec Manchester City court jusqu’en juin 2027, João Cancelo s’apprête à quitter la Premier League pour s’engager avec le Bayern Munich selon The Athletic et Sky Sport . Un départ surprise du latéral droit, qui devrait débarquer en Allemagne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 70M€ par The Daily Mail.

Avant le choc contre le PSG, le Bayern se renforce

Forcément, c’est une mauvaise nouvelle pour le PSG à deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le flanc droit de la défense faisait partie des points faibles du club allemand, avec la blessure de Noussair Mazraoui et les mauvaises prestations de Benjamin Pavard, qui pourrait de son côté prendre le chemin du FC Barcelone à l’issue de la saison. En plus de ce dosser bientôt bouclé, le Bayern Munich a enregistré les arrivées de Yann Sommer (8M€) et Daley Blind (libre), afin de pallier respectivement les absences sur blessure de Manuel Neuer et Lucas Hernandez.

Le PSG lorgnait aussi Cancelo