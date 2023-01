Transfert historique à l’OM, la Ligue 1 bouleversée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un renfort offensif, l’OM vise désormais Vitinha, attaquant de Braga. Un dossier coûteux puisque la formation portugaise réclame plus de 20M€ pour un joueur disposant d’une clause libératoire de 30M€. Si Pablo Longoria parvient à ses fins, le transfert de Vitinha deviendrait alors l’un des plus chers de l'histoire du mercato hivernal en Ligue 1. Voici le top 10 de ces opérations.

Après son échec dans le dossier Terem Moffi, l’Olympique de Marseille accélère pour mettre la main sur un attaquant dans ce mercato hivernal. Pablo Longoria fait désormais de Vitinha (22 ans) sa priorité, mais Braga réclame plus de 20M€ pour son joueur, qui dispose d’une clause libératoire de 30M€. La formation phocéenne a ouvert le contact avec l'entourage de Vitinha, qui serait favorable à un départ à Marseille. Si l’OM parvenait à ses fins avant mardi soir, ce transfert pourrait entrer dans l’histoire de la Ligue 1 en devenant l’un des plus élevés du mercato hivernal tricolore.

L'OM confirme, il s'active pour son transfert de dernière minute https://t.co/Q3bC3FfKRk pic.twitter.com/3dOzDPP6U4 — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

1/ Leandro Paredes (PSG) – 40M€

Sans surprise, le PSG domine le classement des opérations les plus onéreuses dans un mercato hivernal. Jusqu’à maintenant, c’est Leandro Paredes qui est en tête avec un transfert estimé à 40M€. Alors que Thomas Tuchel attendait désespéramment un renfort dans l’entrejeu en janvier 2019, Antero Henrique n’hésite pas à casser la tirelire du PSG en offrant 47M€ bonus compris au Zénith Saint-Pétersbourg. Deux ans et demi plus tard, et après un passage mitigé dans la capitale, l’Argentin est prêté à la Juventus.

2/ Lucas Moura (PSG) – 40M€

Après un mercato estival historique, marqué par les venues de Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva, le PSG entame fort le mois de janvier 2013 en bouclant le transfert de Lucas Moura, arrivé en provenance de São Paulo pour 40M€. L’ailier est alors considéré comme un futur crack et enflamme le Parc des Princes de 2013 à 2018, totalisant 42 buts et 45 passes décisives. Capable de fulgurances, mais également de prestations bien plus ternes, Lucas marquera notamment les esprits un soir de mars 2014 avec une chevauchée fantastique contre l’OM qui aurait pu aboutir à l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Ligue 1. Il rejoindra Tottenham en janvier 2018 contre un peu plus de 28M€.

3/ Julian Draxler (PSG) – 36M€

En janvier 2017, Julian Draxler, alors à Wolfsburg, débarque officiellement au PSG pour 36M€ hors bonus. Agé de 23 ans, le champion du monde allemand était très attendu dans la capitale et réalise des débuts fracassants avec sa nouvelle équipe, en témoigne sa prestation flamboyante contre le FC Barcelone (4-0) en huitième de finale aller de Ligue des champions. Comme Lucas, Julian Draxler souffrira des arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, au point d’apparaître au fil de saisons comme un indésirable aux yeux des dirigeants. Le milieu offensif part en prêt à Benfica en 2022, espérant se relancer au Portugal. Un passage qui ne sera pas concluant.

4/ Gonçalo Guedes (PSG) – 30M€

Au cours de la saison 2016-2017, le PSG multiplie les échecs sur le mercato. Le club de la capitale accueille Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa ou encore Jesé durant l’été, et décide en janvier de mettre la main sur Gonçalo Guedes, attaquant prometteur de Benfica. Un achat onéreux, puisque le Portugais est recruté pour 30M€ hors bonus, qui ne portera pas ses fruits. Guedes n’apparaît qu’à 13 reprises sous le maillot du PSG, sans aucun but au compteur, et pliera bagage sept mois plus tard pour s’engager en prêt à Valence. Un flop sur le plan sportif, mais une belle réussite financière puisque le PSG réalisera la meilleure vente de son histoire avec l’attaquant portugais, lâché pour 40M€ au club ché l’année suivante.

5/ Dimitri Payet (OM) – 29,30M€

Au lancement du projet McCourt, l’OM ne lésine pas sur les moyens et décide de rapatrier Dimitri Payet pour près de 30M€ en janvier 2017, une saison et demie après son départ à West Ham. L’international français a changé de dimension en Premier League au point de finir 17e du Ballon d’Or 2016, justifiant la volonté du propriétaire américain de l’OM de le recruter. Depuis, Payet évolue toujours dans la cité phocéenne, avec la ferme intention d'y finir sa carrière de joueur avant une reconversion au sein du club.

6/ Yohan Cabaye (PSG) – 25M€

En 2014, c’est un autre international français de Premier League qui revient en Ligue 1, à savoir Yohan Cabaye. L’ancien milieu du LOSC âgé à ce moment de 28 ans débarque au PSG pour 25M€ bonus compris comme l’espérait Laurent Blanc afin de renforcer un entrejeu qui déjà débat dans la capitale. Grâce à ses excellentes prestations à Newcastle, Cabaye espère s’imposer au PSG malgré la concurrence de Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi, mais cela aboutira à un échec et à un départ vers Crystal Palace en juillet 2015 pour 13.9M€.

7/ Pietro Pellegri (AS Monaco) – 20,9M€

Arrivé en 2018 à l’AS Monaco en provenance du Genoa avec le statut de futur crack, Pietro Pellegri est forcément très attendu lorsqu’il signe pour 25M€ bonus compris. Le joueur de 16 ans, également courtisé par la Juventus au moment de son transfert, échoue néanmoins à s’imposer en Principauté et enchaîne les prêts jusqu’à l’été 2022. D’abord à l’AC Milan, puis au Torino qui le recrutera pour 5M€. Un échec sur tous les plans.

8/ Bruno Guimarães (OL) – 20M€

L’Olympique Lyonnais peut en revanche se targuer d’avoir flairer le bon coup avec Bruno Guimarães. En janvier 2020, Juninho mise sur le milieu de l’Athletico Paranaense en parvenant à doubler l’Atlético, également intéressé. Bruno Guimarães devient alors le 20e Brésilien rejoignant l’OL pour 20M€ plus 20% d'intéressement sur une revente qui sera conséquente deux ans plus tard. L’international brésilien s’envole pour Newcastle en janvier 2022 contre 50,1 M€ bonus compris, ainsi qu'un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value.

Tchouaméni (18M€) et Diatta (16,7M€) devancés par Vitinha ?

Aurélien Tchouaméni (AS Monaco – 18M€) et Krépin Diatta (AS Monaco – 16,7M€) complètent le top 10. Ils pourraient, tout comme Pietro Pellegri, Bruno Guimarães, voire Yohan Cabaye, être devancés par Vitinha si l’OM accepte de verser plus de 20M€ à Braga, Si Pablo Longoria décide en revanche de lever son option d’achat estimée à 30M€, l’attaquant portugais deviendrait le quatrième joueur en Ligue 1 à l’indemnité de transfert la plus élevée dans un mercato hivernal, à égalité avec Gonçalo Guedes.