«Un cirque», il se lâche sur la vente de l’OM

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, les rumeurs d’une potentielle vente de l’OM vont bon train. De nombreux journalistes à l’image de Thibaud Vézirian estiment le club marseillais sera bientôt vendu. Des rumeurs dont s’est amusé Cyprien Cini, chroniqueur chez RTL, ce qui a amené à un échange entre les deux hommes sur les réseaux à sociaux ce sujet.

Propriétaire du club depuis octobre 2016, l’avenir de Frank McCourt à l’OM interroge depuis plusieurs années. Certains journalistes annoncent régulièrement que l’homme d’affaires américain compte se séparer du club marseillais. Parmi les fervents défenseurs de cette théorie, on retrouve notamment Thibaud Vézirian. D’après lui, le départ de Frank McCourt est déjà acté.

« Il ne peut pas en être autrement »

« Vous pouvez être tranquille là-dessus, attendre l’inéluctable (…) Soyez tranquille, vu la situation, il ne peut pas en être autrement dans le futur. Si il y avait eu des problèmes, je l’aurais dit directement, haut et fort. J’aurais fait une vidéo et basta », a récemment déclaré Thibaud Vézirian dans un de ses lives sur Twitch . Des rumeurs dont s’est amusé Cyprien Cini dans une de ses chroniques sur RTL . « S acré boute-en-train le Cyprien Cini, n'hésite pas à t'intéresser au sujet ou à me contacter si tu veux t'informer... D'autant que ce n'était pas "il y a un an" », lui a alors répondu Thibaud Vézirian sur Twitter .

« C'est clair que c'est un cirque »