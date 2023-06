Un buteur annoncé à l’OM, le PSG passe à l’action

Alexis Brunet

Le PSG va accélérer son mercato dans les prochains jours. Plusieurs joueurs pourraient être annoncés prochainement dans la capitale. Luis Campos ne va pas s'arrêter là et continue de scruter le marché. Le Portugais voudrait notamment mettre la main sur Wilfried Zaha, l'attaquant étant annoncé dans le viseur de l'OM ces dernières semaines.

Les changements en vue de la saison prochaine ont déjà commencé au PSG. Sergio Ramos et Lionel Messi ont quitté le club. Le défenseur et l'attaquant pourraient être bientôt imités par d'autres joueurs. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait lui aussi faire ses bagages. Chelsea voudrait le faire venir et Paris est vendeur.

Le PSG est très chaud sur Wilfried Zaha

Il se pourrait donc que l'attaque parisienne soit dépeuplée cet été. Luis Campos le sait, il doit donc recruter du lourd pour combler ces départs. Mais le conseiller football du PSG suit de près le marché des joueurs libres aussi. Dans ce sens, le club de la capitale est très intéressé par Wilfried Zaha. L'Ivoirien arrive en fin de contrat cet été à Crystal Palace et pourrait quitter le club londonien. Selon les informations du Parisien , des discussions auraient eu lieu récemment entre l'attaquant et la direction parisienne. Luis Campos apprécierait particulièrement ses qualités de puncheur, mais aussi sa polyvalence. Ces dernières semaines, l'ancien joueur de Manchester United avait aussi été annoncé dans le viseur de l'OM de Pablo Longoria.

PSG : Une star en approche, Mourinho impliqué ? https://t.co/jkWglp4oNA pic.twitter.com/olpp5eRqDT — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Ugarte, Asensio et Skriniar devraient être les premiers renforts parisiens

En attendant de savoir si Wilfried Zaha rejoindra ou non le PSG, Luis Campos aurait déjà bouclé plusieurs dossiers. Manuel Ugarte du Sporting Lisbonne, Marco Asensio du Real Madrid et Milan Skriniar de l'Inter Milan auraient déjà signé leur contrat avec Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva pourrait être le prochain gros coup parisien cet été.