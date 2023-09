Un attaquant en pleine galère ? Le PSG hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titularisé pour la première fois avec le PSG mardi soir à l’occasion de l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Randal Kolo Muani a livré une prestation mitigée. Cependant, Luis Enrique s’est étonné après le match des questions au sujet de la prestation de l’attaquant français.

Arrivé pour 90M€, bonus compris, en toute fin de mercato, Randal Kolo Muani a été préféré à Gonçalo Ramos à la pointe de l'attaque du PSG contre le Borussia Dortmund mardi soir (2-0). Mais pour sa première titularisation, l'ancien Nantais ne s'est pas montré totalement convaincant. Mais Luis Enrique monte au créneau et s'étonne même des doutes suscités par son attaquant.

Luis Enrique s'étonne des questions sur Kolo Muani

« En difficulté ? C'est une question ou une affirmation ? Je ne l’ai en aucun cas trouvé en difficulté personnellement. Kolo, comme Bradley (Barcola), venait à peine d’arriver quand il a dû nous quitter pour la sélection, comme d’autres. Nous n'avons passé que quelques jours avec eux, nous leur avons fourni des informations. Je suis enchanté des qualités de Kolo et de Bradley (Barcola), de ce qu'ils apportent et peuvent encore apporter à l'équipe. Quand la victoire est au rendez-vous, c'est facile de dire que c'est mon équipe mais non, mon équipe est aussi celle qui a perdu contre Nice. Les responsabilités sont les mêmes. Je veux créer une équipe et pour ce faire, nous avons besoin de 23 joueurs », assure l’entraîneur du PSG devant les médias.

«Oh vraiment, vous trouvez ?»