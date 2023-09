Transferts : Il quitte le PSG avec une grande émotion !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival, Julian Draxler a fini par trouver un point de chute au Qatar et quitte donc définitivement le club de la capitale. Le milieu offensif allemand a néanmoins tenu à faire ses adieux, non sans émotion, après ses six ans et demi passés au PSG.

Julian Draxler et le PSG, c'est terminé ! Après un prêt peu concluant la saison passée du côté du Benfica Lisbonne, le milieu offensif allemand de 30 ans était revenu au club en début d'été, invité à se trouver un nouveau point de chute étant donné qu'il n'entrait pas du tout dans les plans d'avenir du PSG. Un deal à hauteur de 9M€ a finalement été ficelé avec Al-Ahli, au Qatar, et Draxler s'en va après six ans et demi au Parc des Princes.

« Même si les dernières semaines ont été turbulentes »

Via un message posté sur son compte Instagram, Julian Draxler a tenu à faire ses adieux au PSG : « Chère famille du PSG, même si les derniers jours et les dernières semaines ont été turbulents et que j'aurais souhaité une meilleure fin : Dans l'ensemble, je me souviens d'une période merveilleuse à Paris - et c'est ce qui restera avec moi pour toujours », confie l'international allemand, qui était arrivé au club en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg pour 40M€.

« Ces expériences me renforceront à jamais »