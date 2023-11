Un attaquant de Deschamps snobe le PSG, il jubile

Pierrick Levallet

Le PSG s'est montré très actif lors de ce mercato estival. Afin de se renforcer dans le secteur offensif, le club de la capitale a multiplié les pistes sur le marché des transferts. La fomation parisienne a notamment tenté sa chance avec Marcus Thuram, qui a finalement préféré signer à l'Inter cet été. Et depuis son arrivée, l'international français semble faire l'unanimité en Italie.

Lors de ce mercato estival, le PSG a multiplié les pistes pour se trouver un nouvel attaquant de pointe. Le club de la capitale a notamment tenté sa chance avec Marcus Thuram, libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach. Mais finalement, l’international français a préféré signer à l’Inter cet été. Et depuis son arrivée chez les Nerazzurri , le joueur de Didier Deschamps semble faire l’unanimité (5 buts et 8 passes décisives en 16 matchs).

«C'est une force de la nature»

« Marcus ? Très physique. C'est une force de la nature. J'étais sûr qu'il réussirait en Italie. C'est un joueur complet : il sait faire des passes décisives, il sait s'infiltrer dans les espaces et il participe bien à la manœuvre. Ce n'est pas encore un joueur qui marque 20 buts par an, mais il progresse » a d’ailleurs indiqué Oscar Damiani, ancien joueur de la Juventus aujourd’hui agent.

«L'Inter a gagné un joueur qui sait jouer en équipe»