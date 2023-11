Mercato : Le PSG trouve le nouveau Mbappé, la réponse est cash

Axel Cornic

Plus le temps passe et plus un départ de Kylian Mbappé devient possible, avec le Paris Saint-Germain qui va tenter de le prolonger aux cours des prochains mois. Mais au sein du club parisien on semble également se préparer au pire, avec une star de la Serie A qui pourrait venir remplacer l’attaquant français.

A Paris, tout tourne autour de Kylian Mbappé. L’avenir du numéro 7 du PSG est l’un des principaux sujets de discussions et certains se demandent si les dirigeants réussiront à reproduire l’exploit du printemps 2022, lorsqu’il était déjà attendu du côté du Real Madrid… avant de prolonger.

Le boss du PSG en rêve, c’est la douche froide https://t.co/9ieKRoyNK9 pic.twitter.com/icxdQwJIDk — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Kvaratskhelia, la nouvelle piste du PSG

Au sein du PSG, on commencerait toutefois à prendre les devants en cas d’échec et plusieurs noms sont déjà évoqués pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. Ce lundi, 90min nous parle de Khvicha Kvaratskhelia, révélation de la saison dernière de Serie A sous les couleurs du Napoli. Sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait comme son coéquipier Victor Osimhen faire ses valises lors du prochain mercato estival.

« Dans un avenir proche, il y aura des ajustements à son contrat »

Contacté par TuttoNapoli.net , son agent a toutefois douché l’intérêt du PSG. « Dans un avenir proche, il y aura des ajustements à son contrat. De Laurentiis est une très bonne personne, un homme de parole qui tient tout ce qu'il promet, il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous » a expliqué Mamuka Jugeli. « Il est clair que Kvara est un footballeur du plus haut niveau et mérite plus, mais cela arrivera. La famille est satisfaite et Khvicha est également satisfait ».

« De Laurentiis dispose désormais d'un entraîneur expert »