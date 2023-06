Un accord est enfin trouvé, il va signer au PSG

Amadou Diawara

Ayant décidé de se séparer de Christophe Galtier, le PSG va faire confiance à Luis Enrique pour la prochaine saison. D'ailleurs, le club de la capitale aurait trouvé un accord total avec le technicien espagnol, qui devrait signer son contrat en fin de semaine, lorsque ses vacances seront terminées.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion.

Accord total entre Enrique et le PSG

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique, ancien coach du FC Barcelone et ex-sélectionneur de la Roja . Et alors que le nom de l'Espagnol est lié au club parisien depuis plusieurs semaines, un accord aurait enfin été trouvé.

Enrique va signer au PSG en fin de semaine