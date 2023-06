Surprise, il s’annonce au PSG cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un passage en prêt peu concluant du côté de la Juventus Turin, qui n’a pas levé son option d’achat, Leandro Paredes s’apprête donc à retourner au PSG. Le milieu de terrain argentin a pris la parole lundi à ce sujet, confirmant son arrivée au Parc des Princes. Et il fait déjà passer un message à Luis Enrique…

Dès sa nomination au poste de conseiller sportif du PSG à l’été 2022, Luis Campos avait pour mission de dégraisser une bonne partie de l’effectif. De nombreux joueurs ont donc été envoyés en prêt, et ce fut notamment le cas de Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin de 28 ans n’entrait pas dans les plans du tandem Galtier-Campos, et il a donc été prêt à la Juventus Turin avec une option d’achat fixée à 22M€. Mais le club bianconero a décidé de ne pas la lever, et Paredes revient donc au PSG.

Viré, Galtier va plomber le mercato du PSG https://t.co/VjI1FpetIJ pic.twitter.com/KDRb2yicfs — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Paredes interpelle Luis Enrique au PSG

Dans un entretien accordé à Olé lundi, Leandro Paredes a évoqué son retour au Parc des Princes et fait déjà passer un message à Luis Enrique, le futur entraîneur du PSG : « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l'entraîneur du PSG. J'aime beaucoup cette idée », explique l’international argentin, qui se verrait donc bien évoluer au PSG sous les ordres de l’ancien technicien du FC Barcelone l’an prochain. Mais rien n’est moins sûr…

Un accord annoncé avec Galatasaray