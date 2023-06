Surprise, un transfert à 130M€ prend forme au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG serait passé à l'action dans le dossier Victor Osimhen. A en croire la presse italienne, le club parisien aurait proposé près de 100M€ pour racheter le contrat de l'international nigérian, passé par le LOSC. Mais cette offre aurait été refusée par la formation transalpine, qui réclamerait près de 130M€.

A la recherche d'un avant-centre, le PSG a lancé les grandes manœuvres. A en croire les informations de la presse italienne, le club parisien a transmis une première offre pour tenter de recruter Victor Osimhen, ancien buteur du LOSC. La Gazzetta dello Sport annonce que 100M€ auraient été transmis au Napoli. Une proposition refusée par Aurelio de Laurentiis, le président de la formation transalpine. Mais à en croire Paolo Bargiggia, le dirigeant n'a fait que repousser l'échéance.

« Victor Osimhen partira très certainement »

« Victor Osimhen ne renouvellera pas son contrat et partira très certainement. Je ne donne pas de certitude absolue parce qu'Aurelio De Laurentiis pourrait décider de se suicider, de se faire du mal. C'est-à-dire qu'il pourrait décider de ne pas renouveler le contrat du Nigérian et de ne pas le vendre. De Laurentiis, s'il ne renouvelait pas le contrat de l'ancien Lillois, risquerait de le vendre dans un an pour beaucoup moins cher, autour de cinquante millions d'euros » a déclaré le journaliste italien, qui s'est attardé sur le prix de ce transfert.

Le prix d'Osimhen fixé