Triple signature, le PSG prépare une annonce de folie

Lancé dans de nombreuses négociations en coulisses, le PSG pourrait profiter de la dernière rencontre de l'année au Parc des Princes, dimanche contre l'OL, pour annoncer plusieurs prolongations de contrat. Bien décidé à faire une communication qui confirme l'axe de son projet tourné vers le collectif, le PSG pourrait officialiser les signatures de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Avant le mercato d'hiver, le PSG pourrait bien annoncer plusieurs signatures. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreuses informations circulent au sujet des négociations menées en interne pour prolonger certains contrats. Et la situation aurait bien évolué en interne.

Après Hakimi et Vitinha, ça avance pour Nuno Mendes

En effet, selon les informations du Parisien, trois prolongations sont même d'ores et déjà actées en coulisses. Celles d'Achraf Hakimi et Vitinha, qui devraient désormais être liés au PSG jusqu'en 2029, seraient ainsi scellées. Et Nuno Mendes pourrait s'ajouter à eux. Après plusieurs semaines de négociations, un accord aurait été trouvé avec l'international portugais.

Trois prolongations officialisées en même temps ?

Et tout pourrait enfin être officialisé. En effet, Le Parisien ajoute que le PSG prépare une triple annonce dimanche à l'occasion du dernier match de l'année au Parc des Princes contre l'OL. En marge de ce choc, le club de la capitale pourrait donc officialiser les prolongations de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha. Une annonce qui s'inscrit dans la volonté du service de communication de coller au projet sportif qui se veut plus collectif et moins bling-bling. Cette triple annonce enverrait ainsi le message qu'aucun joueur n'est au-dessus du collectif et que le PSG mise désormais sur un vrai collectif.