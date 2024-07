Transferts : Un pacte inattendu va plomber le PSG ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG s’est mis en quête de nouveaux renforts sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu veulent notamment mettre la main sur un ailier gauche. Dans cette optique, la direction parisienne a coché le nom de Jadon Sancho sur sa liste. Mais le joueur de 24 ans pourrait très bien rester à Manchester United.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a provoqué une certaine agitation au PSG concernant le mercato. Le club de la capitale s’est désormais mis en quête d’un successeur pour le capitaine de l’équipe de France. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens entendaient mettre la main sur un nouvel ailier gauche.

Le PSG s’intéresse à Jadon Sancho

Et dans cette optique, le PSG aurait activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Jadon Sancho. De retour de son prêt au Borussia Dortmund, l’ailier de 24 ans ne sait pas encore s’il restera ou non à Manchester United. Mais l’international anglais aurait passé un pacte assez inattendu avec Erik ten Hag qui pourrait relancer son avenir.

«Il y a une chance de voir Sancho rester à Manchester United»

« Erik ten Hag et Sancho semblent s’être mis d’accord et ont fait un pacte assez inattendu pour oublier les histoires du passé pour se concentrer sur l’avenir. Donc il y a une chance de voir Sancho rester à Manchester United et reconstruire sa carrière à Old Trafford » a indiqué le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside. Le PSG est prévenu.