Transferts : Un club de Ligue 1 va recaler le PSG !

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à se renforcer par le biais de jeunes joueurs très prometteurs. En mai dernier, le club parisien aurait entamé des démarches avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche. Et si un cador européen a récemment proposé 25M€ afin de recruter le joueur de 22 ans, l’ASM souhaite absolument conserver son talent. Explications.

Après un début de mercato estival plutôt discret, le PSG est sur le qui-vive. A l’instar de l’été 2023, le club de la capitale va tenter de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs à fort potentiel. Désireux de davantage recruter « local », Paris se veut très attentif aux jeunes talents de Ligue 1. Ces derniers mois, le PSG a ainsi montré un intérêt pour des profils comme ceux de Leny Yoro (LOSC), Désiré Doué (Rennes), Rayan Cherki (OL), ou encore comme celui de Maghnes Akliouche.

Mercato : Le PSG vise un crack, une offre à 35M€ est partie ! https://t.co/Aw8Ii7ryXw pic.twitter.com/giV20vbOdj — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

« La situation est vraiment sous contrôle »

En mai dernier, l’Equipe révélait que le PSG appréciait particulièrement le profil du joueur de 22 ans, auteur d’une belle saison du côté de l’AS Monaco. Cependant, le club monégasque n’est clairement pas vendeur, comme l’avait d’ailleurs rappelé son directeur général Thiago Scuro. « Sa décision et la nôtre est que nous avons pour priorité de le voir rester. On a eu de bonnes discussions avec lui et son agent pour prolonger son contrat. Il sait très bien qu'avoir une saison à l'AS Monaco qui joue la Ligue des champions, avec la qualité que l'on a dans notre effectif, c'est la bonne étape pour lui avant de voir plus haut encore. La situation est vraiment sous contrôle », expliquait ainsi ce dernier.

Monaco ne souhaite toujours pas se séparer d’Akliouche

Ce vendredi soir, le quotidien sportif a d’ailleurs révélé une offensive de l’Inter pour Maghnes Akliouche. En effet, le club italien aurait proposé 25M€ à Monaco pour le transfert du franco-algérien, en vain. L’Equipe souligne ainsi que la position de l’ASM n’a pas évolué, et que le club monégasque souhaite toujours conserver sa pépite. Le PSG est prévenu...