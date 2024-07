Mercato - PSG : La mèche est vendue pour le transfert de ce crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG vise plusieurs talents français. L'un d'eux se nomme Maghnes Akliouche (AS Monaco). Le jeune international espoirs figure sur la short-list de Luis Campos, qui connaît parfaitement le club du rocher. Mais malgré cette proximité, ce dossier ne devrait aboutir à aucun transfert comme l'a laissé entendre Thiago Scuro, directeur général de l'ASM.

Désiré Doué (Rennes), Leny Yoro (LOSC), Rayan Cherki (OL). Tous ces joueurs ont la particularité de figurer dans le viseur du PSG. Selon les informations du 10Sport.com, le club parisien voudrait s'appuyer sur eux pour bâtir l'avenir.

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert à 53M€ ! https://t.co/zObg6HQVKe pic.twitter.com/YbSwsYaBEB — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Akliouche visé par le PSG

Le nom de Maghnes Akliouche a aussi été évoqué du côté du PSG. Agé de 22 ans, le milieu offensif de l'AS Monaco est très apprécié, mais il pourrait bien prolonger son contrat sur le rocher selon son directeur général.

« La situation est vraiment sous contrôle »