Mercato : L'OM reçoit une très mauvaise nouvelle pour le transfert d'un buteur

La rédaction

Le marche des transferts a ouvert ses portes le 10 juin dernier, et les clubs de Ligue 1 s’activent en coulisses pour renforcer leur effectif. Parmi les joueurs de l’hexagone qui affolent ce mercato estival, figure George Mikautadze. Si il est certain que le Géorgien quittera Metz dans les prochaines semaines, sa destination n’est pas encore connue. Alors que l’OM se pencherait sur son cas, l’AS Monaco semble avoir une longueur d’avance.

Si l’Euro monopolise pour le moment l’espace médiatique, les clubs européens profitent de l’été pour recruter de nouveaux éléments. En Ligue 1, un avant-centre voit de nombreux regards se braquer sur lui : George Mikautadze. De très nombreuses écuries françaises sont sur ses traces, telles que l’OM. Comme nous vous l’annoncions en exclusivité sur le10Sport.com, l’AS Monaco s’intéresse bien au joueur de 23 ans. C’est Thiago Scuro, directeur général du club monégasque qui a confirmé l’information.

Mercato - OM : De Zerbi rêve d’un transfert, un joueur de L1 va l’aider ? https://t.co/Z8wd9Os3HE pic.twitter.com/u0fdwfeBy0 — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

«Nous sommes en pourparlers avec Mikautadze»

Dans une interview accordée à Get French Football News , Thiago Scuro a été questionné sur un potentiel intérêt de l’AS Monaco pour George Mikautadze. Et le monégasque a directement cité le nom du Géorgien : « Le marché démarre. Il a été très froid jusqu'à présent. Nous cherchons un attaquant pour donner plus d'options au manager. Nous avons déjà deux très bons joueurs (Folarin Balogun et Breel Embolo) à ce poste. Nous sommes en pourparlers avec Mikautadze et nous espérons parvenir à un accord satisfaisant et équitable le plus rapidement possible. »

«Je parle directement avec le président de Metz»